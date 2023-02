Animation du patrimoine au château de Collioure

66 – Pyrénées Orientales (Occitanie)

Participation du volontaire, au sein d’une équipe permanente constituée de bénévoles, de volontaires, de personnes en insertion et de permanents associatifs salariés, à une mission d’animation du patrimoine en région de Perpignan.



Dans le cadre du projet d'animation culturelle, de médiation et de restauration développé par l'organisme Tous Travaux Rénovation 66 membre de l'Union REMPART66, au château de Collioure (monument historique) la/le volontaire participera , à :

- L'accueil du public sur le château de Collioure lors de visites guidées (grand public, public scolaire, etc.)

- L’animation d'ateliers pédagogiques et de classes patrimoine à destination d'un public scolaire.

- L'organisation et la réalisation de diverses manifestations culturelles : concerts, Paques au château, fête médiévale, halloween et murder party...

- L'organisation et réalisation de projets collectifs : journées du patrimoine, semaine du goût, visite flambée



La seconde mission du stagiaire portera sur la préservation du jardin du château et de son équilibre écologique. Plus spécifiquement, il/elle a pour mission de :

1. Participer au suivi de la production des plants d'espèces végétales indigènes du projet au sein du réseau d'acteurs mobilisés à cet effet (collectivités locales, lycée agricole, prestataires privés etc.). Il s'agit notamment de garantir la bonne traçabilité des plants produits et de tenir à jour un inventaire exhaustif des stocks disponibles.

2. Accompagner ponctuellement la mise en œuvre de protocoles de terrain.

3. Contribuer ponctuellement aux actions de récoltes, à leur référencement, leur stockage et leur transmission.

4. Participer ponctuellement à des actions de mise en culture à petite échelle (traitement de semences, mise en germination, repiquage et entretien).

5. Contribuer ponctuellement à des actions de plantations en milieu naturel ou en espaces verts.