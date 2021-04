Stage d'activités CDT tourisme Pyrénées orientales

Votre stage commence par une journée de visite à pied de Perpignan. Cette ville d'art et d'histoire de forte tradition catalane est étonnante par la profondeur de son patrimoine. Commencez par visiter l'imposant Palais des Rois de Majorque qui domine la plaine du Roussillon avec des jardins qui offrent des vues splendides sur les environs.

Faites le tour de la citadelle et des fortifications jusqu'au Castillet, l'ancienne prison qui abrite aujourd'hui le Musée des Arts et Traditions Populaires. Vous passerez devant l'Hôtel de Ville, de la même époque que la cathédrale Saint-Jean Baptiste et la collégiale Saint-Jean-Le-Vieux, que vous pourrez visiter. Les amateurs de culture trouveront de nombreux musées dans la ville, tandis que les fans de plein air opteront pour les jardins de Bir-Hakheim ou la promenade des Platanes. Vous aurez ainsi un premier aperçu des activités à faire dans les Pyrénées orientales, en famille ou solo.

Passez la soirée sur l'une des terrasses animées du centre ville.





Accompagner les touristes à la découverte du territoire des Pyrénées Orientales et ses activités