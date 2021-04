La fière technologies solaire d'autoconsommation à intégrer

Filière photovoltaïque solaire Sanyo

Précurseur dans le domaine, le groupe japonais Sanyo a commercialisé la première cellule photovoltaïque de type amorphe en 1975. La société Sanyo est depuis ses débuts considéré comme un acteur majeur dans le photovoltaïque.



C’est en 2009 qui Sanyo enfonce le clou en proposant en exclusivité le panneau photovoltaïque HIT. L’ « Heterojunction with Intrinsic Thin layer » est composé de cellules photovoltaïques en silicium monocristallin recouvertes d’une couche de silicium amorphe. Cette nouvelle technologie permet d’atteindre un haut degré de performance. Le rendement des panneaux solaires Sanyo atteignent les 17,3% ce qui en fait le module le plus performant du marché.



Il existe deux types de panneaux solaires HIT : les modules HIT dit simples et les modules HIT doubles. Ces derniers ont la particularité de générer du courant depuis la face avant mais aussi à partir de la face arrière. Contrairement aux cellules photovoltaïques classiques, les cellules issues de la technologie HIT peuvent produire avec un rendement élevé même à des températures importantes. Retrouvez ci dessous les caractéristiques des panneaux proposés par la marque Sanyo et rendez vous sur la page technique des panneaux solaires d'autoconsommation photovoltaïques ..

Panneaux solaires Sanyo

Panneaux photovoltaiques Sanyo Références Dimensions LxHxP (mm) Rendement photovoltaique Puissance en Wc modules HIT HIT-240HDE4 1610 x 861 x 35 17.3% 240 Wc HIT-235HDE4 1610 x 861 x 35 17% 235 Wc HIP-215NKHE5 1580 x 798 x 35 17.1% 215 Wc HIP-214NKHE5 1580 x 798 x 35 17% 214 Wc modules HIT Double HIT-205DNKHE1 1630 x 862 x 35 16,3 % 205 Wc HIT-210DNKHE1 1630 x 862 x 35 16,7 % 210 Wc HIT-215DNKHE1 1630 x 862 x 35 17,1 % 215 Wc

En ce qui concerne les prix des panneaux photovoltaiques Sanyo, il faut compter 3 euros par crête (Wc) pour les panneaux solaires Hit et entre 2 et 3 euros pour les modules les moins récents. Pour une estimation plus précise des prix des panneaux Sanyo en fonction du module souhaité et de la surface à installer,